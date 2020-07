Ο έμπειρος φόργουορντ θα ενισχύσει την ομάδα του Μπρούκλιν στη «φούσκα» του Ορλάντο ως μια εναλλακτική λύση.

Ο Μπίσλεϊ υπέγραψε για το υπόλοιπο της σεζόν έχοντας αγωνιστεί στο σύνολο σε 609 ματς του ΝΒΑ με 12,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

OFFICIAL: We've signed Michael Beasley as a Substitute Player for the remainder of the 2019-20 season.

Hello, @Michael8easley pic.twitter.com/hHMBleW4G6

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 9, 2020