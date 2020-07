Ο έμπειρος πλέι μέικερ τραυματίστηκε στο αντίχειρα του δεξιού του χεριού και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου!

Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τον επόμενο ενάμιση μήνα, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Ο Ρόντο ωστόσο ίσως και να προλάβει τα playoffs αφού η επιστροφή του στην ενεργό δράση έχει δρομολογηθεί για τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Lakers guard Rajon Rondo has suffered a fractured right thumb, will undergo surgery and is expected to miss 6-to-8 weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2020