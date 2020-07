Αντετοκούνμπο για το δωμάτιο στο Ορλάντο: «Το διαμέρισμά μας στην Ελλάδα ήταν πιο μικρό» (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ και εν δυνάμει πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος ρωτήθηκε για το δωμάτιό του στην «φούσκα» του Ορλάντο όπου έχει καταλύσει μαζί με τους Μπακς και άλλες 21 ομάδες και η απάντησή του ήταν... αποστομωτική.

Συγκεκριμένα γύρισε τον χρόνο πολύ πίσω και πιο συγκεκριμένα όταν έμενε μαζί με τους γονείς του και τα αδέρφια του στα Σεπόλια: «Το διάμερισμά μου στην Ελλάδα, πριν έρθω στο ΝΒΑ, ήταν πιο μικρό από αυτό το δωμάτιο...» ήταν η ατάκα του Γιάννη.

Και κάποιοι άλλοι δεν σταματούν να κάνουν παράπονα για τις συνθήκες που επικρατούν στην Disney World...

The @Bucks on quarantine & campus life:

Giannis: “My apartment in Greece before I came to the NBA was smaller than that”

Donte: “Quarantine was easy for me. I’m good. I got my snacks, video games. I’m good”#WholeNewGame #FearTheDeer https://t.co/BSlGbuy7wK

— Zora Stephenson (@ZoraStephenson) July 12, 2020