Ιντιάνα Πέισερς: Με μήνυμα κατά του ρατσισμού στο Ορλάντο! (pic)

Οι παίκτες του Νέιτ ΜακΜίλαν φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «I can't breathe» με τα οποία έστελναν το δικό τους μήνυμα κατά του ρατισμού.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τους Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ντομάντας Σαμπόνις και Βίκτορ Ολαντίπο να φορούν τις μπλούζες κατά την άφιξή τους στο Ορλάντο και δη στην Disney World.

Victor Oladipo, Malcolm Brogdon and Domantas Sabonis arrive to the NBA Orlando campus wearing "I Can't Breathe" shirts. pic.twitter.com/iedtg0K4Lj

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020