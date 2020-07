ΝΒΑ: Σε προετοιμασία οι… διαιτητές πριν από το restart! (pic)

Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο… μετακομίζει στη Φλόριντα, εκεί όπου η «φούσκα» του ΝΒΑ θα φιλοξενήσει 22 ομάδες στο restart της λίγκας.

Τα γήπεδα όπου θα γίνονται οι προπονήσεις των ομάδων είναι έτοιμα ενώ οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Ορλάντο, θα μεταβούν εκεί στις 12 Ιουλίου, συμμετέχοντας σε ειδικό camp για να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Per a league source: NBA referees slated to officiate the Orlando restart will be arriving at Disney on July 12th, after which they'll take part in a "Ref Restart Camp" for prep.

All officials will be part of the league's daily COVID testing protocols.

— Ben Dowsett (@Ben_Dowsett) July 6, 2020