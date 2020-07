Όπως ανέφερε ο Ίθαν Σκόλνικ, δημοσιογράφος στο Μαϊάμι, οι Χιτ είχαν θετικό κρούσμα του Covid-19 με αποτέλεσμα να κλείσουν οι προπονητικές εγκαταστάσεις.

Μάλιστα δεν πρόκειται να προπονηθούν ξανά οι παίκτες μέχρι την μετάβαση της ομάδας στο Ορλάντο όπου θα διεξαχθεί το restart του ΝΒΑ.

Due to a positive test for Covid-19, the Miami Heat will be closing their facility for anything but testing, and will not practice until they get to Orlando.

My policy and @5ReasonsSports policy is not to release the name of anyone who tests positive.

— Ethan J. Skolnick of @5ReasonsSports (@EthanJSkolnick) July 3, 2020