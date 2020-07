Ρόκετς: Μπα Α Μουτέ στη θέση του Σεφολόσα (pic)

Μπορεί οι Ρόκετς να στερηθούν των υπηρεσιών του Τάμπο Σεφολόσα για το restart του ΝΒΑ, ωστόσο δεν άργησαν να βρουν τον αντικαταστάτη.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Λουκ Μπα Α Μουτέ θα ενισχύσει το Χιούστον στα κρίσιμα ματς που έρχονται στο Ορλάντο.

Φέτος o παίκτης δεν αγωνίστηκε ούτε σε ένα ματς στη λίγκα, ενώ πέρυσι συμμετείχε σε μόλις 4 με τους Κλίπερς λόγω τραυματισμού..

Την σεζόν 2017-18 έπαιξε ξανά για τους Ρόκετς.

The Houston Rockets are planning to sign forward Luc Mbah a Moute, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2020