Ξεκίνησαν τα προβλήματα και για τους Ρόκετς.

Ο Τάμπο Σεφολόσα δεν θα είναι στη διάθεση του Χιούστον για τη συνέχεια της σεζόν στο Ορλάντο, αφού αποφάσισε να απέχει.

Φέτος ο Ελβετός έχει παίξει σε 41 ματς και μετρά 2.2 πόντους σε 10 λεπτά ανά παιχνίδι

Με αυτή την απουσία αναμένεται να πάρουν παραπάνω χρόνο οι Τζεφ Γκριν και ΝτεΜάρε Κάρολ.

