Πέλικανς - Κορονοϊός: Τρεις παίκτες βρέθηκαν θετικοί! (pic)

Συνεχίζονται τα θετικά κρούσματα κορονοϊού στο ΝΒΑ, κάτι που βάζει σε κίνδυνο και τη σεζόν στο Ορλάντο.

Ο αντιπρόεδρος των Πέλικανς, Ντέιβιντ Γκριν ενημέρωσε τον κόσμο πως 3 παίκτες της ομάδας του έχουν προσβληθεί από τον Covid-19 στην πρώτη ημέρα των τεστ.

Οι συγκεκριμένοι παίκτες μπήκαν σε καραντίνα και θα ελέγχονται καθημερινά. Όταν βρεθούν 2 φορές αρνητικοί στα τεστ που θα τους γίνουν, τότε θα μπορούν να επιστρέψουν με την υπόλοιπη ομάδα.

Tα τρία κρούσματα ανήκουν στα 16 (εκ των 302 που ελέγχθηκαν) που ανακοινώθηκαν από τη λίγκα την Παρασκευή (26/6).

David Griffin said #Pelicans had three players test positive for COVID-19 on the first day of testing, but none since then. Players who tested positive are in self-isolation and test daily. Once they have two favorable tests, they can return to participation

