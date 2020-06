Ουίζαρντς: «Στηρίζουμε την απόφαση του Μπέρτανς να μην αγωνιστεί στο Ορλάντο» (pic)

Ο Ντάβις Μπέρτανς αποφάσισε να μην αγωνιστεί με τους Ουίζαρντς στην συνέχεια της σεζόν στο Ορλάντο.

Ο Λετονός δεν θέλει να μπει σε κίνδυνο η υγεία του κάτι το οποίο όμως είναι απόλυτα σεβαστό κι από την ίδια την ομάδα.

Ο GM των Ουίζαρντς, Τόμι Σέπαρντ ανέφερε, «Στηρίζουμε τους λόγους για τους οποίους δεν θα παίξει. Ξέρουμε πόσα πολλά σημαίνει ο Μπέρτανς για αυτή την ομάδα όσον αφορά το μέλλον».

Tommy Sheppard says Bertans gave them plenty of heads up he wasn’t going to play: “We certainly support his reasons for not playing. … We know how much Davis means to this team moving forward."

