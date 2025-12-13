Με απίθανο ξέσπασμα του Ντόνοβαν Μίτσελ και ανατροπή στην τελευταία περίοδο, οι Καβαλίερς πέρασαν από την έδρα των Γουίζαρντς κερδίζοντας με 130-126.

Αν και όλα έδειχναν ότι στην «Capital One Arena» οι Γουίζαρντς θα έκαναν την έκπλήξη απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στο τέλος ήρθαν τα πάνω κάτω. Και αυτό διότι λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (100-85) οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί και με 17 πόντους διαφορά (98-81)!

Όμως υπολόγιζαν χωρίς τον Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πραγματοποίησε απίστευτο ξέσπασμα στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 24 από τους συνολικά 48 πόντους του, με αποτέλεσμα να χαρίσει στους Καβς τη νίκη με 130-126 η οποία ήταν η 6η φετινή εκτός έδρας (6-5) και η 15η σε σύνολο 26 αγώνων (15-11).

Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 9/16 δίποντα, 8/15 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, την ώρα που ο Έβαν Μόμπλεϊ προσέθετε ένα «γεμάτο» double double έχοντας από την πλευρά του άλλους 23 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσές.

Ακολούθησαν σε απόδοση οι Γκάρλαντ (18π., 6ασ.), Τάισον (13π.) και Χάντερ (15π.) ενώ για τους Γουίζαρντς που βυθίστηκαν ακόμα περισσότερο με ρεκόρ 3-20 (!) πολύ καλή απόδοση είχαν οι Σι Τζέι Μακ Κόλουμ (27π., 6ασ., 4ριμπ.), Μπαμπ Κάρινγκτον (27π., 8ασ., 5/13τρ.) και Μάρβιν Μπάγκλεϊ (15π., 13ριμπ., 6ασ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 24-35, 60-62, 100-85, 126-130.