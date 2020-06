Πολ Τζορτζ: «Ο Ουίλιαμς μπορεί να γίνει Hall Of Famer» (vid)

Οι Κλίπερς είναι εκ των φαβορί για τίτλο και φυσικά στηρίζουν πάρα πολλά στους Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ.

Ο PG13 φιλοξενήθηκε στο podcast των Ντάριους Μάιλς και Κουέντιν Ρίτσαρντσον και μίλησε για την ομάδα του, ενώ τόνισε πως ο Λου Ουίλιαμς μπορεί να γίνει Hall Of Famer.

Είναι υπέροχα στους Κλίπερς. Αυτός είναι ο 10ος χρόνος για μένα στο ΝΒΑ. Παίζω με Hall Of Famer προπονητή, έναν μελλοντικό Hall Of Famer (Λέοναρντ), ενώ μπορεί να μπει στο Hall Of Fame και ο Λου Ουίλιαμς με την καριέρα που έχει. Τώρα που επέστρεψα στη γενέτειρα μου είναι πιο εύκολο για τους γονείς μου. Είναι το ιδανικό για μένα αυτή η 10η σεζόν μου στο ΝΒΑ», ειπε μεταξύ άλλων ο σταρ των Κλίπερς.