Ο Άντονι Ντέιβις είναι ο φόργουορντ που ήθελε να παίξει με τον Τζορτζ, αλλά οι Πέισερς αρνήθηκαν! (pic)

Ο Πολ Τζορτζ, το καλοκαίρι του 2017, έγινε trade στην Οκλαχόμα, αλλά παραδέχτηκε ότι για να γίνει αυτό είχε νευριάσει με τους Πέισερς οι οποίοι του στέρησαν την ευκαιρία να έχει στο πλευρό του τον καλύτερο φόργουορντ της λίγκας.

«Δεν θα πω ονόματα, αλλά τότε ο καλύτερος πάουερ φόργουορντ του ΝΒΑ, μου είχε πει ότι ήθελε να έρθει στην Ιντιάνα για να γίνουμε συμπαίκτες. Οι Πέισερς μου είπαν ότι 'είμαστε μικρή αγορά και δεν μπορούμε να το κάνουμε' . Και τους απαντούσα: 'Το καλύτερο τεσσάρι του ΝΒΑ θέλει να έρθει για να παίξει μαζί μου και δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση;' Και τότε τσαντίστηκα. Σαν να μην ήθελαν να κερδίζουν...»

Μετά από αυτό όλοι άρχισαν να ψάχνουν το όνομα και μπορεί αρκετοί να πίστεψαν ότι λέει για τον Μπλέικ Γκρίφιν, σύμφωνα με ρεπόρτερ δεν ήταν εκείνος, αλλά ήταν ο Άντονι Ντέιβις.

«Μια πηγή είπε ότι ο Πολ Τζορτζ μιλούσε για τον Άντονι Ντέιβις, που έχει λογική, αφού ήταν ο καλύτερος φόργουορντ το 2017. Οι Πέισερς άφησαν την ευκαιρία να περάσει για οικονομικούς λόγους; Δεν είναι τόσο απλό», σχολίασε ο Άλεξ Κένεντι του Hoops Hype. Η κίνηση αυτή θα ήταν σίγουρα εξαιρετική για τους Πέισερς, η ομάδα θα γινόταν πολύ δυνατή και άπαντες σχολιάζουν πόσο κρίμα είναι που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάτι τέτοιο.

I keep getting Blake Griffin comments over this. It was NOT him. PG is referring to Anthony Davis who had a couple yrs left on his deal. No commitment to #Pacers beyond that and a team gutting itself to get AD and then having to compete w/Lakers in free agency made it a no-go https://t.co/cJ1BppN6L2

— J. Michael (@ThisIsJMichael) June 23, 2020