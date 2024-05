Μετά από 13 σεζόν και το πρωτάθλημα του 2011, ο Ρικ Καρλάιλ γεύτηκε τη χαρά της πρόκρισης από σειρά play off, οδηγώντας τους Πέισερς απέναντι στους Μπακς.

Οι Μπακς υπέκυψαν στους Πέισερς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παροπλισμένο. Και έτσι τα όνειρα μιας σεζόν πετάχτηκαν, αφού αποχαιρέτησαν ξανά στον 1ο γύρο των play off, με τον Ρικ Καρλάιλ να πιστώνεται την τρομερή δουλειά που έχει κάνει στην Ιντιανάπολις.

Ο θρυλικός κόουτς των Μάβερικς, στους οποίους βρέθηκε από τη σεζόν 2008-09 έως το 2020-21, κέρδισε σειρά play off μετά από 13 σεζόν. Και ποια ήταν αυτήν η σειρά; Οι τελικοί του 2011 κόντρα στους Χιτ και το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τον σπουδαίο Ντιρκ Νοβίτσκι.

