Η βραδιά που οι Νικς επέλεξαν τον Πάτρικ Γιούιν στο draft (vid)

Μπορεί ο Αμερικανοτζαμαϊκανός σέντερ στη Δύση της καριέρας να αγωνίστηκε σε Σιάτλ και Ορλάντο, αλλά στο άκουσμα του ονόματος, Πάτρικ Γιούιν, το μυαλό όλων πάει στους Νιου Γιορκ Νικς!

Ήταν 18 Ιουνίου 1985, όταν ο Ντέιβιντ Στερν από το πόντιουμ του «Felt Forum» στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσει ότι οι Νικς επέλεγαν στο νούμερο «1» του draft τον Πάτρικ Γιούιν!

Ακολούθησε... πανζουρλισμός και ντελίριο ενθουσιασμού! Ο απόφοιτος του Τζορτζτάουν με τους 15,3 πόντους και 9,2 ριμπάουντ στο NCAA ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το draft εκείνης της χρονιάς.

Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, οι Νικς είχαν κάνει... διάνα! Ασχέτως εάν δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν το πολυπόθητο πρωτάθλημα στο πέρασμα των χρόνων...

Ο Γιούιν αγωνίστηκε 15 χρόνια με τη φανέλα της Νέας Υόρκης και μέτρησε στο «Μεγάλο Μήλο» 22,8 πόντους κατά μέσο όρο με 10,4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2,7 τάπες!

This Day in Knicks History: The Knicks selected Patrick Ewing with the first overall pick in the 1985 NBA Draft. pic.twitter.com/GgRWBBwiCY

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 18, 2020