Ρίβερς: «Αγαπώ τον Ίρβινγκ, αλλά θέλουμε να παίξουμε» (pic)

Με αφορμή το «conferance call» που έγινε ύστερα από την πρωτοβουλία του Ίρβινγκ, ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς υπογράμμισε ότι δεν είναι λύση η αποχή και εξήγησε ότι θέλουν να παίξουν κανονικά στο restart του ΝΒΑ.

«Αγαπώ το πάθος του Κάιρι Ίρβινγκ όσον αφορά το κίνημα, είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Όμως το να ακυρώσει ή να απέχεις από την επιστροφή στα παιχνίδια, δεν είναι κάτι που βοηθάει. Οι παίκτες θέλουν να παίξουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αλλαγή» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ρίβερς.

Austin Rivers responds to Kyrie's comments from Friday night's call with players about the NBA's proposed return plan pic.twitter.com/Gh8UgtC6w3

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 13, 2020