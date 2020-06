Γιανγκ για Κάρτερ: «Δεν ήθελα ποτέ να έλθει αυτή η μέρα» (pic)

Η σεζόν 2019-20 στο ΝΒΑ θα ολοκληρωθεί στις εγκαταστάσεις της Walt Disney στη Φλόριντα και οι προετοιμασίες εντείνονται για την υποδοχή των αποστολών των 22 ομάδων.

Οι Χοκς δεν θα συμμετάσχουν στην επανεκκίνηση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και ο Τρέι Γιανγκ αναφέρθηκε στον Κάρτερ που κρέμασε κι επισήμως τα παπούτσια του:

«Δεν ήθελα ποτέ να έλθει αυτή η μέρα... Τα κατάφερες να παίξεις 22 χρόνια στο top επίπεδο! Θα κρατήσω για πάντα όλες τις αναμνήσεις και τις κουβέντες μας στα αποδυτήρια...».

Never wanted this day to come OG... 22 years playing at high level at the highest level is mind blowing... but you did it fam , All the Memories & Locker room talks will be with me foreverTHANK YOU @mrvincecarter15 #Vinsanity pic.twitter.com/CzCpZoa227

— Trae Young (@TheTraeYoung) June 3, 2020