Όταν ο Κάρι έκανε ρεκόρ στους NBA Finals με 9 τρίποντα! (vid)

To NBA μετρά αντίστροφα για το restart και οι Ουόριορς θυμήθηκαν το απίθανο ρεκόρ του Στεφ Κάρι.

Πριν από δυο χρόνια, το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε των Καβαλίερς με σκορ 122-103 στο Game 2 των ΝΒΑ Finals και ο Κάρι πέτυχε 9/17 τρίποντα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 33 πόντους.

Δείτε το τρίποντο ρεκόρ του σούπερ σταρ των Ουόριορς

Two years ago today, Stephen Curry made an NBA Finals-record nine three-point baskets (9-of-17 3FG) en route to a game-high 33 points and a 122-103 victory over Cleveland in Game 2 of the 2018 Finals. pic.twitter.com/jMiP3efrUf

