Μπρόγκντον: «Ο παππούς μου ήταν δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, θα ήταν περήφανος για μας» (vid)

«Eίχα τον παππού μου που ήταν δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στις πορείες του '60 και ήταν εκπληκτικός. Θα ήταν πολύ περήφανος αν μας έβλεπε όλους εδώ», είπε ο Μπρόγκντον

Malcolm Brogdon spoke during a protest in Atlanta today

"I got a grandfather that marched next to Dr. King in the '60s, and he was amazing. He would be proud to see us all here." pic.twitter.com/XFvHXrPqYc

