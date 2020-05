Tζος Χαρτ: «Πιο περηφάνος από ποτέ που είμαι μαύρος» (pic)

Ο κόσμος στις ΗΠΑ έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για τι δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη και να φωνάξει ενάντια στον ρατσισμό, σε μια κίνηση που συμμετέχουν και ΝBAers όπως ο Τζέιλεν Μπράουν και ο πρώην NBAer και φίλος του Φλόιντ, Στίβεν Τζάκσον.

Το δικό του μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό έστειλε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που τόνισε πως ήρθε ο καιρός για αλλαγή.

Ανάρτηση έκανε και ο Τζος Χαρτ που δήλωσε πιο περήφανος από ποτέ που είναι μαύρος.

More proud than ever to be black

