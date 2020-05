Οι GM του NBA προτιμούν απευθείας playoffs (pic)

Το ΝΒΑ ζήτησε τη γνώμη των 30 GM της Λίγκας για το σύστημα διεξαγωγής του υπόλοιπου πρωταθλήματος.

Ο κομισάριος έστειλε ένα ερωτηματολόγιο με τα αποτελέσματα να γίνονται γνωστά.

Η προτίμησή του είναι ξεκάθαρη...

Additional results from NBA's GM survey, per sources:

- Most GMs want season to end no later than Oct. 1

- GMs want larger roster/more flexibility to manage their roster

- 53 percent voted to maintain traditional playoff seeding; 47 percent for reseeding https://t.co/sVwYF0ZYPT

