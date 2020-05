Επίθεση Καντέρ σε Τούρκογλου: «Σκυλάκι του Ερντογάν, σου είπε να με μπλοκάρεις;» (pic)

Συγκεκριμένα το ΝΒΑ «ανέβασε» μια φωτογραφία του Καντέρ με αφορμή τους Μουσουλμάνους παίκτες του ΝΒΑ αναφέροντας ότι «σήμερα το ΝΒΑ γιορτάζει την αφοσίωση των Μουσουλμάνων παικτών στο παιχνίδι μας».

Ο Χινταγέτ Τούρκογλου σχολίασε την εν λόγω φωτογραφία γράφοντας ότι «υπάρχουν και άλλοι Μουσουλμάνοι παίκτες στο ΝΒΑ όπως είναι οι Οσμάν, Κορκμάζ και Ιλιασόβα». Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Καντέρ, ο οποίος εξαπέλυσε την επίθεσή του.

«Μήπως ο δικτάτορας Ερντογάν έδωσε στο σκυλάκι του, τον Χινταγέτ Τούρκογλου, το τηλέφωνό του για να σχολιάσει; Επίσης σου είπε ο μπαμπάς σου ο Ερντογάν να με μπλοκάρεις;» ανέφερε με δικό του ποστάρισμα ο Καντέρ.

Did #DictatorErdogan give, his lapdog, @hidoturkoglu15 ‘s phone back to make a comment

Also

Did your daddy @RTErdogan tell you to block me ? pic.twitter.com/37Wi0IDHvN

— Enes Kanter (@EnesKanter) May 25, 2020