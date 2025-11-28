Η Σεβίλλη του «Πελάδο» υποδέχεται την Μπέτις (30/11, 17:15) και ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ φρόντισε να... διασκεδάσει τις εντυπώσεις στη συνέντευξη Τύπου.

Παρά το γεγονός πως η ομάδα του δεν περνάει και το καλύτερό της διάστημα, αφού η Σεβίλλη μετράει 4 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια της La Liga, ο Ματίας Αλμέιδα είχε όρεξη για... χαβαλέ.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το εντός έδρας ντέρμπι της Κυριακής (30/11, 17;15) με τη Ρεάλ Μπέτις, αφήνοντας το καλύτερο για το φινάλε.

Αφού αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον αυριανό του αντίπαλο στη μάχη των πάγκων, Μανουέλ Πελεγκρίνι, και τόνισε πως ο σύλλογος χρειάζεται ενότητα για να βγει από αυτή την κακή περίοδο, έδωσε την... ατάκα viral.

Δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, ρώτησε τους δημοσιογράφους για το ποιο εξ' αυτών είναι από την πλευρά της Μπέτις. Αφού ορισμένοι από αυτούς απάντησαν θετικά, ο «Πελάδο» είπε χαριτολογώντας πως.... από αύριο κανείς άλλος δεν θα μπαίνει εδώ μέσα, προκαλώντας φυσικά το γέλιο όσων ήταν στην αίθουσα.