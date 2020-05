Τζόρνταν: Δημοπρατήθηκε φανέλα του για τρελό ποσό! (pics)

Η εμφάνιση που φόρεσε ο MJ σε παιχνίδι της σεζόν 1998-97 με τους Πίστονς δημοπρατήθηκε και το ποσό, για το οποίο δόθηκε, προκαλεί... ίλιγγο!

Η φανέλα και το σορτσάκι, λοιπόν, πωλήθηκαν για $288.000! Οι διοργανωτές εκτιμούσαν ότι θα έφτανε τα $250.000, αλλά οι προσδοκίες τους ξεπεράστηκαν κατά... $38.000.

This 96-97 Jordan game-used Bulls uniform just sold for $288,000 at @GoldinAuctions , a record for a game-used Jordan Bulls uniform. pic.twitter.com/pg5J7ux25s

Επίσης, η επιταγή των $15.000 που είχε δώσει σε καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιντιάνα «έπιασε» $19.200, ενώ ένα πακέτο με αυτοκόλλητα, με τον rookie Μάικλ Τζόρνταν να είναι μέσα σε αυτά, συγκέντρωσε $43.200.

Before playing the Pacers in Michael Jordan’s final season with the Bulls, he went to Trump Indiana to gamble. MJ signed this $15,000 wire.

The slip, signed by Jordan, sold in @GoldinAuctions sale tonight for $19,200. pic.twitter.com/lKyT9xwgaC

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 24, 2020