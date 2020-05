«Ο Τζόρνταν είπε μερικά ψέμματα στο Last Dance» (vid)

Ο λόγος για τον Σαμ Σμιθ, τον επί σειρά ετών ρεπόρτερ των Σικάγο Μπουλς στην «Chicago Tribune» και συγγραφέα του βιβλίου που δεν τα παρουσιάζει όλα και τόσο... ρόδινα για τον «Air».

Τι υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του μετά το τέλος του «Last Dance» αναφορικά με τα όσα έλεγε ο Μάικλ Τζόρνταν στο ντοκιμαντέρ;

«Υπάρχουν αρκετά πράγματα που είδα στο ντοκιμαντέρ, τα οποία είτε τα έβγαλε από το μυαλό του, είτε είπε ψέμματα. Δεν ήταν κάτι το σημαντικό, αλλά είναι σαν κυκλοφορεί μια ταινία και να γράφει ότι βασίστηκε σε αληθινή ιστορία. Αυτό ήταν. Βασίστηκε σε μια αληθινή ιστορία» σχολίασε στο 95,7 The Game και συνέχισε:

«Ήταν κατά κάποιον τρόπο το περίγραμμα των όσων έγιναν. Όπως με την πίτσα, το δηλητήριο, ήταν ανοησίες όλα αυτά. Υπήρχαν και άλλα πράγματα για τα οποία δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν ήταν σημαντικά αλλά η ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα κραυγαλέο ψέμα».

