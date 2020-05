Όταν ο rookie Μάτζικ έπαιξε σέντερ, διέλυσε τους Σίξερς και βγήκε MVP! (vids)

Οι Καλιφορνέζοι δοκιμάζονταν στη Φιλαντέλφια απέναντι στους Σίξερς. Δυο μέρες νωρίτερα είχαν επικρατήσει εντός έδρας με 108-103, κάνοντας το 3-2 στη σειρά των τελικών ωστόσο έχασαν με τραυματισμό τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ ο οποίος χτύπησε στον αστράγαλο κι έμεινε στο Λος Άντζελες.

Παρεμπιπτόντως, ο βετεράνος σέντερ μετρούσε 33.4 πόντους μ.ό. στα πρώτα πέντε παιχνίδια με τους Σίξερς και ο ρούκι Μάτζικ... επιστρατεύτηκε να παίξει σέντερ πραγματοποιώντας μια ασύλληπτη εμφάνιση!

«Κανένα πρόβλημα, έχω παίξει σέντερ στο χάι-σκουλ» ήταν η απάντηση του Τζόνσον στον τότε προπονητή του, Πολ Ουέστχεντ! Στα πέντε λεπτά για το φινάλε, οι Σίξερς μείωσαν σε 103-101 ωστόσο οι Καλιφορνέζοι απάντησαν με επιμέρους σκορ 20-6 και κατέκτησαν τον τίτλο, με τον Μάτζικ να ολοκληρώνει το ματς με 42 πόντους, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ και να αναδεικνύεται MVP των τελικών.

Όταν μάλιστα κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνισή του, ανέφερε: «Τι θέση έπαιξα; Έπαιξα σέντερ, λίγο φόργουορντ και λιγάκι γκαρντ».

On this date 40 years ago, rookie @MagicJohnson led the @Lakers to an NBA championship in Game 6 of the 1980 NBA Finals!

Starting at center in place of an injured Kareem Abdul-Jabbar and playing forward and guard... Magic recorded 42 PTS, 15 REB & 7 AST on his way to MVP honors. pic.twitter.com/7BF6BH8Ej6

— NBA (@NBA) May 16, 2020