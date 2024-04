Πριν από τον ημιτελικό του BCL οι παίκτες του Περιστερίου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το glass floor, στο οποίο θα διεξαχθεί το φετινό Final Four.

Το Περιστέρι μετράει αντίστροφα για να μπει στη μάχη του ημιτελικού, στο Final Four του BCL, το οποίο διεξάγεται από σήμερα (26/4), μέχρι την Κυριακή (28/4) στο Βελιγράδι.

Πριν τον ημιτελικό απέναντι στην Τενερίφη (19:00) οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το glass floor, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε Final; Four του BCL.

🗣 "It's difficult to get to 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝟏𝟔, it's difficult to get to 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫-𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬, and it's difficult to get to the #BasketballCL 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐮𝐫. But now, there's no difficulty. 𝙒𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙜𝙤 𝙩𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙮 𝙗𝙖𝙨𝙠𝙚𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡." - Coach Spanoulis pic.twitter.com/QcNTbXcpNo