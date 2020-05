Όταν ο Τζόρνταν «προσγείωσε» τον Κλάιν που έκλαιγε για το πρωτάθλημα (pic)

Με την παρουσίαση του «The Last Dance» και την αποθέωση του Μάικλ Τζόρνταν έχουν έρθει στην δημοσιότητα αρκετά γεγονότα, που δείχνουν τον σκληρό του χαρακτήρα.

Σε ακόμα ένα περιστατικό περιγράφεται πως «προσγείωσε» τον συμπαίκτη του Τζο Κλάιν, όταν εκείνος έβαλε τα κλάματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Μετά το τελευταίο παιχνίδι των Τελικών και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Τζόρνταν πήγε στον Τζο Κλάιν, που σκούπιζε τα δάκρυα χαράς του. 'Γιατί κλαις;' τον ρώτησε ο Τζόρνταν. 'Εγώ πήγα και κέρδισα για εσένα'».

In the latest edition of Michael Jordan being brutal AF, Damon Wayans tells a tale of MJ keeping it with teammate Joe Kleine. #TheLastDance pic.twitter.com/2fYHVTWeQV

— Adam Howes (@Howsito) May 16, 2020