Ο Κέμπα Ουόκερ αποτέλεσε τον αντικαταστάτη του Κάιρι Ίρβινγκ στη Βοστώνη.

Τώρα ο Uncle Drew φαίνεται πως θέλει μονάκι με τον γκαρντ των Σέλτικς.

«Θέλω να τον αντιμετωπίσω σε μονάκι, Θέλω τον Κέμπα. Ξέρω ότι όλοι θα ήθελαν να το δουν», ανέφερε.

Who are you taking? https://t.co/rag3Aq74bz

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 11, 2020