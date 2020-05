Σπάνιο βίντεο: Η πρώτη προπόνηση του Γιούιν με τους Νικς! (vid)

Ο Αμερικανοτζαμαϊκανός σέντερ βρέθηκε στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ υπό τις οδηγίες του Χιούμπι Μπράουν και είχε κληθεί να καλύψει το «κενό» του τραυματία -τότε- Μπέρναντ Κινγκ που ήταν το μεγάλο όνομα στους Νικς.

Με το «καλημέρα» κατάφερε να πείσει τους πάντες με την απόδοσή του, με αποτέλεσμα να κλείσει την rookie του χρονιά όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 20 πόντους κατά μέσο όρο αλλά και ο πρώτος ριμπάουντερ με 9 «σκουπίδια» σε κάθε ματς. Μάλιστα στο τέλος της σεζόν πήρε και το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στο πρωτάθλημα.

Εσείς μπορείτε να δείτε το σπάνιο βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Γιούιν στη Νέα Υόρκη.

rookie Pat in his first @nyknicks practice #MSGClassic pic.twitter.com/rxY5dimwHo

