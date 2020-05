Ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαν είχαν αναπτύξει μια καλή φιλία, κάτι που δεν ήξεραν πολλοί.

Η παρουσία του «Black Mamba» έδωσε μια ξεχωριστή νότα στο «The Last Dance» και συγκίνησε και πάλι τον κόσμο, αφού ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί η απώλειά του.

Οι Σικάγο Μπουλς έκαναν ένα όμορφο «τιτίβισμα», αφού έγραψαν «Λείπεις σε όλους μας, Κόμπι».

We all miss you Kobe pic.twitter.com/7K2IRjExxh

— Chicago Bulls (@chicagobulls) May 4, 2020