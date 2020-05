Όταν ο Κερ... αρνήθηκε να δώσει αυτόγραφο στον Κλέι Τόμπσον! (vid)

Πως τα φέρνει η ζωή!

Μια φοβερή ιστορία αποκάλυψε ο Στιβ Κερ με πρωταγωνιστή τον νυν παίκτη του, Κλέι Τόμπσον σε μικρή ηλικία.

Ο πιτσιρικάς Κλέι ζήτησε αυτόγραφο από τον Κερ που τότε έπαιζε στους Μπουλς του Τζόρνταν και του Πίπεν, με τον σουτέρ των ταύρων να«Τ τον προτρέπει να πάει να ζητήσει από τους μεγαλύτερους σταρ της ομάδας.

«Θυμάμαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Ήρθε και μου είπε "Γεια σας κύριε Κερ, μπορώ να έχω ένα αυτόγραφο σας;". Έχω πιο σημαντικά μέρη να βρεθώ του απάντησα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι μα τέτοια πράγματα γιε μου. Πήγαινε να μιλήσεις σε εκείνους τους τύπους εκεί πέρα», ήταν τα λόγια του με σαρκαστικό ύφος.

Former Bull Steve Kerr jokes about the time he dubbed a young Klay Thompson's autograph request.

"I looked at him, I remember the moment really well. He walked up and he said, "Hey, Mr. Kerr, can I have your autograph?" I said, "Scram, kid. I got more important places to be." pic.twitter.com/bG8gnOQ1Ai

— Logan Murdock (@loganmmurdock) April 30, 2020