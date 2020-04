Γκριν: «Εγώ και ο Κάρι θα... διαλύαμε τον Σακίλ, είμαστε η κορυφαία ομάδα ever!»

Ο Σακίλ Ο’Νίλ ανέφερε πως οι Λέικερς του three peat θα κέρδιζαν εύκολα τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν και δημιούργησε πολλές αντιδράσεις, ενώ το gazzetta.gr έδωσε την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν ανάμεσα σε All Time Bulls και All Time Lakers.

Τώρα ήρθε η σειρά του Ντρέιμοντ Γκριν να βάλει... φωτιά, αναφέροντας πως οι Ουόριορς είναι η κορυφαία ομάδα της ιστορίας, ενώ δεν δίστασε να βάλει στην κουβέντα τον Σακίλ Ο'Νίλ.

«Είμαστε η κορυφαία ομάδα της ιστορίας. Εγώ και ο Κάρι θα διαλύαμε τον Σακίλ με pick n' roll», ήταν τα λόγια του φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ.