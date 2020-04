All Time Bulls vs All Time Lakers: Ποιος θα νικούσε; (poll)

Ο Σακίλ Ο’Νίλ ανέφερε πως οι Οι Λέικερς του three peat θα κέρδιζαν εύκολα τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν και δημιούργησε πολλές αντιδράσεις.

Το gazzetta.gr το πάει ένα βημα παρακάτω και βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του. Φτιάξαμε τις All Time ομάδες των Μπουλς και των Λέικερς και πέφτει ο κλήρος σε εσάς για να ψηφίσετε ποια θα νικούσε σε σειρά best of seven.

Όπως θα καταλάβετε για να φτιάξουμε τις βασικές πεντάδες και να τους χωρέσουμε όλους, μερικοί παίκτες δεν βρίσκονται στις κανονικές τους θέσεις. Για παράδειγμα οι Λέικερς θα παίξουν με 2 σέντερ για να... χωρέσουν οι Σακίλ και Τζαμπάρ, ενώ ο best Laker ever, Κόμπι θα πάει στο «3» για να παίξει shooting guard o Oυέστ.

Από την άλλη στο Σικάγο έχουμε μια πιο ορθολογική πεντάδα, με όλους τους παίκτες να ξεκινούν στις φυσικές τους θέσεις.

All Time Lakers

Βασικοί: Μάτζικ Τζόνσον, Τζέρι Ουέστ, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο’Νίλ, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ

Πάγκος: Τζέιμς Ουόρθι, Έλτζιν Μπέιλορ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν , Tζορτζ Μάικαν, Πάου Γκασόλ, Μάικλ Κούπερ, Μπάιρον Σκοτ

*Για λίγο «κόπηκε» από την 12άδα ο Έι Σι Γκριν

All Time Bulls

Βασικοί: Ντέρικ Ρόουζ, Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Ντένις Ρόντμαν, Χόρας Γκραντ

Πάγκος: Άρτις Τζίλμορ, Τόνι Κούκοτς, Στιβ Κερ, Τζέρι Σλόαν, Λούολ Ντενγκ, Μπομπ Λοβ, Στιβ Κερ

* Για λίγο κόπηκαν από την 12άδα οι Τζίμι Μπάτλερ, Γιοακίμ Νοά και Τζον Πάξον