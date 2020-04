Αποθέωσε Αζάια Τόμας ο Λεμπρόν: «Ήταν πραγματικό τέρας, σκύλος!» (pic)

Με αφορμή και τα δύο νέα επεισόδια του «Last Dance» όπου έγινε εκτενέστατη αναφορά στην κόντρα των Σικάγο Μπουλς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Λεμπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στον Αζάια Τόμας:

«Πραγματικό τέρας! Έκανε τη μπάλα δική του. Η ποικιλία του στα layup ήταν σε άλλο επίπεδο. Το σουτ ύστερα από ντρίπλα απίθανο. Δεν υπήρχε κάτι που να μην μπορούσε να κάνει. Και πέρα απ' όλα αυτά ήταν... σκύλος!»

Absolutely MONSTER!!!! Had that ball on a string. Layup package next level. Pull up game phenomenal! Nothing he couldn’t do. And to add on he was an DOG! East Side of Chi-Town breed https://t.co/Cn0Lf3DmSV

