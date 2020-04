Κορονοϊός: Επιστροφή στις προπονήσεις του ΝΒΑ με μάσκες και γάντια!

Όπως έγινε γνωστό οι ομάδες αναμένεται να «πατήσουν» και πάλι παρκέ στις 8 του επόμενου μήνα αλλά φυσικά η κανονικότητα θα αργήσει να έρθει.

Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, άπαντες θα φοράνε μάσκες μέσα στα προπονητικά κέντρα, αλλά οι παίκτες θα μπορούν να τις βγάλουν όταν θα ξεκινάει η προπόνηση.

Αντίστοιχα το προσωπικό θα πρέπει να φοράει πάντα γάντια, ενώ θα διατηρείται και η προβλεπόμενη απόσταση.

The NBA also informed franchises that players must conduct a resting ECG and troponin test before they resume engaging in activities at facility. https://t.co/FiRXGVnGhD

