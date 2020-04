«Ο Τζόρνταν τράβηξε από το σκουλαρίκι μύτης τον Ρόντμαν και τον έβγαλε έξω!» (vid)

Πολύς ντόρος έχει δημιουργηθεί μετά τα επεισόδια 3 και 4 του Last Dance για τις περίφημες διακοπές του Ντένις Ρόντμαν και την... έφοδο του Μάικλ Τζόρνταν.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Jason Hehir έδωσε και άλλες λεπτομέρειες για το θέμα.

«Tον έβγαλε έξω από το διαμέρισμα. Ο Ρόντμαν ζούσε στη γειτονιά του Unite Center. Είχε επιστρέψει. Οι διακοπές του ήταν στο Las Vegas αλλά επέστρεψε και έκατσε για λίγο στο Σικάγο. Ο Μάικλ πήγε να τον βρει μαζί με τον γυμναστή της ομάδας. Χτύπησαν την πόρτα του και ο Μάικλ, νομίζω είπε off camera ότι τον έπιασε από το σκουλαρίκι στη μύτη και τον τράβηξε έξω από το ».

Director @jasonmhehir tells the hilarious story of MJ saying he took Dennis Rodman by his nose ring and led him out of his apartment #TheLastDance pic.twitter.com/LXpzAvItAf

ESPN (@espn) April 27, 2020