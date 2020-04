ΜακΜίλαν: «Μπρόγκντον και Ολαντίπο το καλύτερο δίδυμο γκαρντ στο ΝΒΑ» (vid)

Ο προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς στο «Termine Radio» και στον Έντι Τζόνσον, πάλαι ποτέ παίκτη του Ολυμπιακού, είπε ότι «ο συνδυασμός τους είναι εξαιρετικός. Και αν φανταστείς δεν βρίσκονται ακόμα στο prime τους. Πολύ ταλαντούχοι, πολύ ικανοί στο να παίζουν είτε έχουν τη μπάλα στα χέρια, είτε όχι. Μπορεί να έπαιξαν φέτος μόλις σε 10-11 ματς αλλά ο Μάλκολμ κατάλαβε πολύ καλά τη θέση του στην ομάδα και το γεγονός ότι θα επέστρεφε ο Βίκτορ. Ένας παίκτης που θα ηγηθεί της ομάδας στο μέλλον. Ο συνδυασμός των δύο γκαρντ είναι ο καλύτερος για μένα στο πρωτάθλημα».

Do the @Pacers have the best backcourt in the league?#Pacers Head Coach Nate McMillan explains to @TermineRadio & @Jumpshot8 why @VicOladipo & Malcolm Brogdon are right up there. pic.twitter.com/d0UgNSRYt4

