Μπιλ: Στην... εξίσωση με Τζόρνταν και ΛεΜπρόν! (pic)

Φοβερή σεζόν πραγματοποιούσε ο Μπράντλεϊ Μπιλ μέχρι να αναβληθούν τα ματς λόγω κορονοϊού.

Ο σταρ των Ουίζαρντς μετρούσε 30.5 πόντους και 6.1 ασίστ μέσο όρο.

Στα τελευταία χρόνια οι μοναδικοί παίκτες με τέτοιους αριθμούς στην ηλικία του Μπιλ ή μικρότεροι είναι οι Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Bradley Beal is averaging 30 points and 6 assists.

In the last 40 years, the only other players to do that at Beal's age or younger are LeBron James and Michael Jordan.

Elite company for an elite playe pic.twitter.com/3eYltlHwuK

— SLAM (@SLAMonline) April 25, 2020