ΛεΜπρόν: Οι… copy paste ασίστ από τον Μάτζικ! (vid)

Η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς το περασμένο καλοκαίρι στο L.A. για λογαριασμό των Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξε τις ισορροπίες στη Δύση αφού οι Καλιφορνέζοι είχαν το καλύτερο ρεκόρ στην Περιφέρει μέχρι την παύση των δραστηριοτήτων λόγω κορονοϊού.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι εφόσον η σεζόν ολοκληρωθεί οριστικά, ο ΛεΜπρόν δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Λέικερς ενώ οι «Λιμνθάνθρωποι» παρουσίασαν ένα πολύ όμορφο video με τις ομοιότητες ανάμεσα στον King και τον Μάτζικ σε ό,τι αφορά τις ασίστ!

Legendary court vision

We explore the passing similarities between @KingJames and @MagicJohnson. #LakeShow pic.twitter.com/AMAA08xTRb

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 21, 2020