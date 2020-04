Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα της πρεμιέρας του Last Dance, του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο πρωτάθλημα του Air με τους Μπουλς το 1998.

Σύμφωνα, λοιπόν με το Robert Edward Auctions, η υπογεγραμμένη φανέλα του Τζόρνταν με την Dream Team στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 πουλήθηκε για 216.000 δολάρια!

Η τιμή εκκίνησης ήταν 25.000 δολάρια στις 7 Απριλίου.

Robert Edward Auctions has a game-worn, signed Michael Jordan Dream Team Jersey up for bid. Starting price: $25,000. Your kids don’t REALLY need college, now do they? pic.twitter.com/VdvxGwUnsZ

— Jay Busbee (@jaybusbee) April 7, 2020