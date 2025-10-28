Γυρνάει τον διακόπτη μέσα από την επίθεση ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από μία κακή εμφάνιση στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. Η ήττα με 92-75 αντικατοπτρίζει και την εικόνα του αγώνα, με τους «πράσινους» να μην μπαίνουν στο κλίμα.

Ο Τούρκος προπονητής βέβαια είχε να διαχειριστεί την απουσία του Χολμς αλλά και τους τραυματισμούς των Χουάντσο και Ρογκαβόπουλου. Οι δύο τελευταίοι δεν ήταν 100% έτοιμοι και δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν όπως ήθελαν την ομάδα τους.

Πρώτος σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν ο Ναν με 19 πόντους στα 32:30 λεπτά που αγωνίστηκε ενώ ακολούθησαν οι Σορτς (15 π.) και Όσμαν (14π.).

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς πιο δυνατός και δικαιολογημένα έχει τον ρόλο του φαβορί απέναντι στη Μακάμπι. Μπορεί να πάρει τη νίκη όμως τα τελευταία παιχνίδια των Ισραηλινών έχουν κριθεί στον πόντο. Η νίκη του Παναθηναϊκού με 1-5 πόντους διαφορά βρίσκεται στο 3.75 στη Novibet.

Οι «πράσινοι» αν βρουν ρυθμό στην επίθεση μπορούν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Ψάχνουν μία απάντηση μετά την ήττα στην Μπολόνια και μπορούν να τη βρουν. Το over 175.5 πόντοι στο παιχνίδι βρίσκεται σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με μεγάλο «ήρωα» τον Ταμίρ Μπλατ πήρε μία σπουδαία νίκη (92-91) την προηγούμενη αγωνιστική στο Βελιγράδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισραηλινός γκαρντ με τρίποντο στα 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τη Ρεάλ να αστοχεί στην τελευταία της επίθεση.

Έτσι η Μακάμπι πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στην Ευρωλίγκα, με τον Λόνι Γουόκερ να σταματά στους 27 πόντους στην αναμέτρηση με τους «μερένγκες».

Η ομάδα του Όντεν Κάτας έχει σκοράρει πάνω από 90 πόντους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Το να σκοράρει over 80.5 πόντους βρίσκεται σε απόδοση 1.64 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



