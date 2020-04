TheLastDance: Η γκάφα στην ιδιότητα του Ομπάμα! (pics)

bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

Σίγουρα όταν κάποιος ακούει για τον Μπαράκ Ομπάμα, το μυαλό του πάει αμέσως στην θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ (2009-17).

Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ «The Last Dance», που εξιστορεί τις στιγμές του Μάικλ Τζόρνταν με τους Μπουλς το 1997-98 κι έκανε πρεμιέρα, είχε άλλη... ιδιότητα.

Ο 58χρονος πολιτικός κάνει την εμφάνισή του και μιλάει για την εποχή που μεσουρανούσαν οι «ταύροι», αλλά στο δεξιό μέρος της οθόνης αναγράφεται απλά η αναφορά «πρώην κάτοικος του Σικάγο».

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το twitter και οι χρήστες του έδωσαν ρέστα.

«ESPN, θα μπορούσατε να προσθέσετε και το "πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ" κάτω από το όνομα του Ομπάμα, μαζί με το "πρώην κάτοικος του Σικάγο". Είναι απλά μια... μικρή δουλειά που έκανε», λέει κάποιος.

«Δηλαδή τώρα ο Μπαράκ είναι απλά ένας πρώην κάτοικος του Σικάγο;», αναφέρει ένας άλλος, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «ασέβεια».

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις

I’m mean ESPN y’all really could have added Former President of the United States under Obama’s name along with former Chicago resident.....I mean it was just a lil job he had ya know #TheLastDance pic.twitter.com/iACHnnboFI — That Chick.. (@Bloop_1) April 20, 2020

Barack just a former Chicago resident now? pic.twitter.com/plk5agtOTm — Twinkle Tits (@im2nd2none) April 20, 2020

Putting "former Toronto resident" in my bio — Luke Kawa (@LJKawa) April 20, 2020

#TheLastDance how they disrespect Obama like that talmmbout “former Chicago resident” pic.twitter.com/RbljcLTudV — gospel is my real/rap name (@gospellee) April 20, 2020

I too am a former Chicago resident (who also now lives in DC). Interview me next, @espn! https://t.co/XySWuuvCDd — Benji Englander (@benjienglander) April 20, 2020

When I find the person who put “former Chicago resident” under Obama’s name pic.twitter.com/9QhZGkPSnH — Kakashi (@Gods__key) April 20, 2020

Donald Trump has so royally fucked the reputation of being called President of the United States that Barack Obama was like “nah, I’m just a former Chicago resident.” pic.twitter.com/wJmfzq05TW — Patches Chance (@patcheschance) April 20, 2020

I'm glad we've reached the stage where obvious jokes like "former chicago resident" are wild political statements. — TSD (@TweetsByTSD) April 20, 2020