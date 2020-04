Ντιλέινι: «Οι επόμενες πέντε Κυριακές ανήκουν στον GOAT»! (pic)

Ο μπασκετικός πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Last Dance, του ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και το τελευταίο πρωτάθλημα του Air με τους Μπουλς το 1997-98.

Το Last Dance κάνει πρεμιέρα απόψε στο ESPN (θα είναι διαθέσιμο τη Δευτέρα 20/4 στο Netflix) και ο Μάλκολμ Ντιλέινι εξήγησε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι το μυαλό του είναι στον… Τελευταίο Χορό του Τζόρνταν.

«Για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, οι Κυριακές ανήκουν στον GOAT».

Actually for the next 5 weeks Sunday’s are for the GOAT... https://t.co/ocGVq3aKam

