Σακίλ: «Εύκολα οι Λέικερς του three peat θα κέρδιζαν τους Μπουλς του Τζόρνταν» (vid & poll)

Δίχως δισταγμό απάντησε ο Σακίλ Ο' Νιλ στο ερώτημα, αν οι Λέικερς του three peat θα κατάφερναν να κερδίσουν τους Μπουλς που «έλαμψαν» με τον Μάικλ Τζόρνταν να τους οδηγεί.

Ο Σακίλ είναι πολύ σίγουρος και θεωρεί ότι η ομάδα του θα κέρδιζε άνετα, μια από τις ομάδες που θεωρούνται ως μια εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, αν και σχολίασε και την αδυναμία που είχε στις βολές.

Πάντως, για να ακουστούν όλες οι απόψεις εμείς σας δίνουμε βήμα και θέτουμε το ίδιο ερώτημα. Θα κέρδιζαν οι Λέικερς του three peat τους Μπουλς στην ακμή τους;

.@arielhelwani asks @SHAQ if the three-peat Lakers would beat MJ’s Bulls in both team's primes.

Shaq: "Of course. Yes. Easily." pic.twitter.com/w5DL2hGGRT

— SportsCenter (@SportsCenter) April 16, 2020