Θυμάστε και τους 44 συμπαίκτες του Τζόρνταν στα 6 πρωταθλήματα;

Εκατομμύρια μπασκετμπολίστες ζουν και βασιλεύουν ανά την υφήλιο. Όπως συμβαίνει σε κάθε χώρο, έτσι και σε αυτόν του μπάσκετ, το εργατικό δυναμικό κατανέμεται σε κατηγορίες ανάλογα με την αξία της μονάδας στο αντίστοιχο «χρηματιστήριο». Κακοί, μέτριοι, καλοί, πρωτοκλασάτοι, σταρ... Υπάρχουν οι πρωτοπόροι, αυτοί που επιβεβαιώνουν ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχουν οι αδιάφοροι, αυτοί που έχουν δυο…χρώματα, το βαρετό και το πιο βαρετό. Υπήρχε κι Εκείνος. Ο τύπος που μπορούσε να πετάξει και να καταρρίψει τη βαρύτητα. Που κατέστρεφε την αυτοπεποίθηση των αντιπάλων του, που δεν άφησε ποτέ τον αμυντικό να τον δει αδύναμο, ο μοναδικός που μπορεί να αξιώνει τον εαυτό του πάνω από το ίδιο το παιχνίδι.

Ο Ρέι Κλέι ήταν ο άνθρωπος που συνδύασε τη φωνή του με το πιο θρυλικό intro στην ιστορία του ΝΒΑ από το 1990 ως το 2002. Ήταν εκείνος που άρχιζε με το «And now... The starting lineup for your Chicago Bulls...» κι έκλεινε με το «AAAAnd from North Carolina, a 6'6" guard, number 23, Michael Jordan»!!! Από τη σεζόν 1990-91 όταν οι πενταδάτοι των Μπουλς ήταν ο Χόρας Γκραντ, ο Σκότι Πίπεν, ο Μπιλ Κάρτραϊτ, ο Τζον Πάξον και ο Air ως το 1998 και το τελευταίο σουτ του Μάικλ Τζόρνταν στο Game 6 της σειράς των Τελικών με τους Τζαζ, 44 παίκτες αγωνίστηκαν στο πλευρό του GOAT, βάζοντας τα ονόματα τους στη μαρκίζα πλάι στα δυο three-peats του Σικάγο.

Εσείς θυμάστε και τους 44;