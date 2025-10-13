Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό των Μπουλς με τους Μπακς.

Χαλαρός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έπαιξε όσο χρειαζόταν στο ματς των Μπακς με τους Μπουλς. Τα ελάφια επικράτησαν με 127-121 των ταύρων σε ματς της preseason και ο Greek Freak τους οδήγησε στη νίκη χωρίς να φορτσάρει.

Ο Greek Freak που πριν λίγο καιρό κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος, πάτησε παρκέ 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές.

Στο... ρελαντί, βοήθησε με την ποιότητα του την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, περίπου μια εβδομάδα πριν την έναρξη της regular season.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του