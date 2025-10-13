Μπουλς - Μπακς 121-127: «Σβηστός» και με double double ο Γιάννης
Προετοιμάζεται για τα επίσημα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 127-121 των Μπουλς σε ματς της preseason και ο Greek Freak τους οδήγησε στη νίκη χωρίς να φορτσάρει.
Ο Έλληνας σταρ έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές. Πρώτοι σκόρερ για τα ελάφια ο Κούζμα και ο Τέρνερ που είχαν από 19 πόντους.
Από την πλευρά των ηττημένων 22 πόντους είχε ο Ντοσούνμου και στους 19 σταμάτησε ο Μπουζέλις. Στο τρίτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 102-93 υπέρ των Μπακς, οι οποίοι άντεξαν μέχρι το τέλος για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.
Με 20/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς, ενώ οι Μπουλς τα έσπασαν με 11/41 κάτι που έκανε και τη διαφορά στο τέλος.
