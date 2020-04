Mίτσελ: Η ρήξη με Γκομπέρ... ανοίγει θέμα παραμονής στους Τζαζ! (vid)

Mεγάλο πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει στους Τζαζ, αφού ο Ντόνoβαν Μίτσελ δεν είναι διατεθειμένος να λύσει το θέμα που έχει με τον Ρούντι Γκομπέρ.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο FOX Sports, αυτή η κατάσταση ίσως είναι σημάδι ότι ο γκαρντ της Γιούτα θέλει να αποχωρήσει απο την ομάδα.

Αν ο Spida σκεφτόταν να αποχωρήσει από την ομάδα, το θέμα που έχει δημιουργηθεί του δίνει την αφορμή για να το κάνει.

Δείτε το video που περιγράφει την κατάσταση.

Marcellus: Donovan Mitchell's relationship issues with Rudy Gobert may be a sign he wants out of Utah.

"If he wants to exit Utah... This will certainly give him ammunition for that move." — @MarcellusWiley pic.twitter.com/o6DicEUXtV

— FOX Sports (@FOXSports) April 10, 2020