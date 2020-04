Μίτσελ: Απρόθυμος να λύσει το πρόβλημα με τον Γκομπέρ! (pic)

Δεν πάνε καλά τα πράγματα στους Τζαζ, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα που απαιτεί λύση, αφού αφορά τους 2 σταρ του.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Ντόνoβαν Μίτσελ δεν είναι διατεθειμένος να φτιάξει και πάλι τη σχέση του με τον Ρούντι Γκομπέρ.

Ο Γάλλος ήταν ο πρώτος ΝΒΑer που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, ενώ στη συνέχεια θετικός βρέθηκε και ο «Spida».

Ο γκαρντ των Μορμώνων ήταν έξαλλος με τον τρόπο που αντιμετώπισε την κατάσταση ο Γκομπέρ και δεν δίστασε να το βγάλει προς τα έξω.

Οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν και όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Μίτσελ δεν βάζει... νερό στο κρασί του.

Donovan Mitchell reportedly is "reluctant" to fix his relationship with Rudy Gobert.

"It doesn't appear salvageable," a source told @ShamsCharania, @sam_amick and @Tjonesonthenba pic.twitter.com/K96EvPleyU

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2020